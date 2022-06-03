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BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN ÇEVRE ETKİNLİKLERİ DAVETİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini; 6 Haziran Pazartesi günü Kadıllı’da düzenlenecek Sıfır Atık Ormanı ağaç dikim şenliği ve Çevre Haftası etkinliklerine katılmaya davet etti.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN ÇEVRE ETKİNLİKLERİ DAVETİ

03 Haziran 2022 Cuma 15:24

 Başarılı sıfır atık uygulamaları ve çevreci yatırımlarla çevre ödülü unvanını Gebze’ye kazandıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Sıfır Atık Ormanı’nın açılışını 6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün öncülüğünde Kadıllı’da kurulacak Sıfır Atık Ormanı için saat 10:30’da düzenlenecek fidan dikim ve çevre şenliğine tüm Gebzeliler davet edildi. Sıfır Atık Kenti Gebze’de toplanan elektronik atıkların ağaca dönüşmesi amacıyla kurulacak Sıfır Atık Ormanı’nın yanı sıra Çevre Haftası vesilesiyle bir dizi çevre etkinliği de düzenlenecek.
ÇEVRE HAFTASI DOLU DOLU KUTLANACAK

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında; 4 Haziran Cumartesi günü saat 10:00’da Eskihisar Sahilinde bisiklet turu, 5 Haziran Pazar günü saat 14:30’da Gaziler Dağı’nda ilk adım çevre yürüyüşü, 8 Haziran Çarşamba günü saat 10:00’da Eskihisar sahili deniz altı ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirilecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerini Sıfır Atık Ormanı Ağaç dikim şenliğine ve Çevre Haftası etkinliklerine davet etti.   

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