Başkan Büyükgöz’den tüm Gebzelilere 15 Temmuz Daveti

15 Temmuz coşkusu Gebze’de yaşanacak. 15 Temmuz Milli Birlik Günü’nde Gebze Kent Meydanında gün boyu düzenlenecek etkinliklerde Gebzeliler bir araya gelecek. Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri, ilçe protokolünün şehitlik ziyaretiyle başlayacak. Kuranı Kerim tilaveti ve duayla başlayacak ziyarette şehit kabirlerine karanfil bırakılacak. Şehit ailelerinin de ziyaret edileceği programlar dahilinde 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında 15 Temmuz sergisinin açılışı da yapılacak.

PROGRAMLAR VE ETKİNLİKLER

Saat 21’de demokrasi nöbeti ve Milli Birlik Günü kutlamaları saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürecek etkinlikler, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından dua yaptırmasıyla devam edecek. Mehteran Bölüğü’nün konseri ve 15 Temmuz Gazileri Ahmet Eren ve Mehmet Fatih Bilgin’in konuşmalarıyla sürecek 15 Temmuz etkinlikleri, tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in günün anlam ve önemine ilişkin konuşması, kum Sanatı gösterisi, Kur’an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, Eşref Ziya Terzi konseriyle devam edecek.

BÜYÜKGÖZ’DEN GEBZELİLERE DAVET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının sinevizyonla yayınlanmasının ardından 15 Temmuz Milli Birlik Günü programları diğer etkinliklerle gece yarısına kadar sürecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Milletimizin tek vücut olduğu ve ihanet örgütüne karşı koyduğu gün olan 15 Temmuz Milli Birlik günü etkinliklerine katılmak üzere Gebzeli tüm hemşerilerimizi Milli İrade Meydanı’na davet ediyorum” dedi.





