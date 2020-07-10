banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’den tüm Gebzelilere 15 Temmuz Daveti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini, 15 Temmuz Milli Birlik Günü’nde gün boyu düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda davet etti

Başkan Büyükgöz'den tüm Gebzelilere 15 Temmuz Daveti

10 Temmuz 2020 Cuma 15:25

15 Temmuz coşkusu Gebze’de yaşanacak. 15 Temmuz Milli Birlik Günü’nde Gebze Kent Meydanında gün boyu düzenlenecek etkinliklerde Gebzeliler bir araya gelecek. Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri, ilçe protokolünün şehitlik ziyaretiyle başlayacak. Kuranı Kerim tilaveti ve duayla başlayacak ziyarette şehit kabirlerine karanfil bırakılacak. Şehit ailelerinin de ziyaret edileceği programlar dahilinde 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında 15 Temmuz sergisinin açılışı da yapılacak.

PROGRAMLAR VE ETKİNLİKLER 

Saat 21’de demokrasi nöbeti ve Milli Birlik Günü kutlamaları saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürecek etkinlikler, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından dua yaptırmasıyla devam edecek. Mehteran Bölüğü’nün konseri ve 15 Temmuz Gazileri Ahmet Eren ve Mehmet Fatih Bilgin’in konuşmalarıyla sürecek 15 Temmuz etkinlikleri, tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in günün anlam ve önemine ilişkin konuşması, kum Sanatı gösterisi, Kur’an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, Eşref Ziya Terzi konseriyle devam edecek.

BÜYÜKGÖZ’DEN GEBZELİLERE DAVET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının sinevizyonla yayınlanmasının ardından 15 Temmuz Milli Birlik Günü programları diğer etkinliklerle gece yarısına kadar sürecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Milletimizin tek vücut olduğu ve ihanet örgütüne karşı koyduğu gün olan 15 Temmuz Milli Birlik günü etkinliklerine katılmak üzere Gebzeli tüm hemşerilerimizi Milli İrade Meydanı’na davet ediyorum” dedi. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
AçıklamönemliBakanFahrettinkocaBakanselçukReceptayyiperdoğanRTEDerslerAsayişSağlıkTicaretMarmaraDaricaDilovasıİzmitHaberlerSondakikaİstanbulAvrupaItalyaçinWuhanOkullartatilmiOkullartatilCovid-19CoronaKocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de Elden Ele Gönül Çarşı’sı Dualarla Açıldı Gebze’de Elden Ele Gönül Çarşı’sı Dualarla...
Başkan , Dilovası’nda vatandaşlarla bir araya geldi Başkan , Dilovası’nda vatandaşlarla bir araya...
Kocaeli Valiliğinin 15 Temmuz anma programı Kocaeli Valiliğinin 15 Temmuz anma programı
İSU'nun KATİS projesi çevre illerden de ilgi görüyor İSU'nun KATİS projesi çevre illerden de ilgi görüyor
Bu bisikletler hepimizin, zarar vermeyelim Bu bisikletler hepimizin, zarar vermeyelim
İSU’dan dolandırıcılara kanmayın uyarısı İSU’dan dolandırıcılara kanmayın uyarısı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze’de Elden Ele Gönül Çarşı’sı Dualarla...
Elden Ele Gönül Çarşısı’nın açılışını vatandaşlar ve ilçe protokolüyle birlikte yapan Başkan...

Haberi Oku