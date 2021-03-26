Başkan Büyükgöz’e Şenkaya’dan Konuk heyet

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e Erzurum'dan konuk başkan. Erzurum'un Şenkaya ilçesinden heyet Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e ziyaret gerçekleştirdi. Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, AK Parti Şenkaya İlçe Başkanı Ahmet Ayyıldız beraberinde Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz, Ak Parti İl Yöneticisi Köksal Akçay, AK Parti Darıca İlçe Başkan Yardımcısı Köksal Şakar, Darıca Şenkayalılar Dernek Başkanı Ayhan Çıldız ile birlikte Gebze Belediye Başkanı Zİnnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.

ERZURUM’DAN SELAMLAR

Erzurumlu hemşerilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifaden eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuk belediye başkanı Yavuz Bedir ve Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin’e Gebze hakkında bilgi verdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, konuk belediye başkanı ile belediyecilik çalışmaları hakkında istişarede bulundu. Konuk heyet de Başkan Büyükgöz’e belediyecilik çalışmalarında başarılar diledi.











