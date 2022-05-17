Başkan Büyükgöz’ün 19 Mayıs Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Büyükgöz mesajında, “Bağımsızlık ve özgürlük savaşının fiilen başladığı tarih olan 19 Mayıs 1919, Türk milletinin uyanışının sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması, bayrağımızın özgürce dalgalandığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açmıştır. 19 Mayıs 1919’un yıldönümünü kutladığımız bugünde ve gelecekte de gençlerimiz; dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. Gençlerimize güveniyor, ülkemizin geleceğe taşınması için azimle ve özveriyle çalışacaklarına inanıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını, şehit ve gazilerini saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.