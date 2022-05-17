Başkan Büyükgöz’ün 19 Mayıs Mesajı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

17 Mayıs 2022 Salı 11:35