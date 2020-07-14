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Başkan Çiftçi ’den 15 Temmuz mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Çiftçi 'den 15 Temmuz mesajı

14 Temmuz 2020 Salı 11:47

15 Temmuz gecesi milletimizin tıpkı bir asır evvel Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi bağımsızlığına, onuruna  ve istikbaline kast eden elleri kırarak, bir kez daha iradesine sahip çıktığını ifade eden Başkan Çiftçi’nin mesajı şöyle:”  Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakârlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kâbus gibi çöktüğü gecede, minarelerden yükselen salalar, aydınlığın müjdecisi oldu. Vatan topraklarının şehit kanlarıyla sulandığı o gece sabaha dönerken, güneş sadece bir sonraki günü değil, milletimizin geleceğini de aydınlatarak doğmuştur. Şüphesiz bu zaferde en büyük pay sahibi "Gün, vatana sahip çıkma günüdür" diyerek tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuyan aziz şehitlerimiz ile gazilerimizdir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum.”

 

 

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