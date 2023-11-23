Başkan Çiftçi’den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Eğitimin her zaman destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü tebrik etti. Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Öğretmenlik, emek, sabır ve hoşgörünün en yoğun olduğu çok saygın bir meslektir. Eğitim-öğretim en büyük yükünü çeken, çocuklarımızı emanet ettiğimiz, yarınlarımız olan yavrularımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimiz, bizler için çok özel ve çok kıymetli.

“VATANIMIZIN GELECEĞİ ÖĞRETMENLERİMİZE EMANET”

Güzel vatanımızın geleceği, kıymetli öğretmenlerimize emanet. Hayatımıza büyük anlamlar katan ve geleceğimizi aydınlatan öğretmenlerimiz için ne yapsak az. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” anlayışıyla çocuklarımız geleceğe daha güzel hazırlanması için büyük fedakârlıklar ve özveriler gösteren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”