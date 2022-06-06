Başkan Çiftçi’ye “Sıfır Atık İlkleri” ödülü

Temiz çevre, yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova anlayışı ile 3 yılda önemli hizmetlere imza atan Cayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çitçi’nin sıfır atıkla ilgili yaptığı çalışma ödüllendirildi.

KOCAELİ’DE İLÇEYE SIFIR ATIK BELGESİ ALAN İLK BELEDİYE

İlçeye sıfır atık belgesi alan Kocaeli’nde birinci, Türkiye’de 6. ilçe belediyesi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin çiftçinin bu başarısı Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlediği kutlama programında ödülle taçlandırıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler katıldı.

ÇİFTÇİ'YE "SIFIR ATIK İLKLERİ" ÖDÜLÜ

Saygı duruşu, protokol konuşmaları ve halk oyunları gösterisinin ardından “ Sıfır Atık İlkleri” ödül törenine geçildi. İlçeye sıfır atık belgesi alan Kocaeli'de 1., Türkiye’de 6. İlçe belediyesi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ödülünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem verdi.

ÇEVRE BİZİM, GELECEK BİZİM

Türkiye Çevre Haftası’nda anlamlı bir ödüle layık görülmekten duyduğunu memnuniyeti ifade eden Başkan Çiftçi,” Temiz çevre, yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova için üç yılda birçok ilkleri ve yenilikleri hayata geçirdik. İlçeye sıfır atık belgesi alan ilimizde birinci Türkiye’de 6. İlçe belediyesi olduk. Doğa ile dost, çevreye duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirmek için mobil eğitim aracımızda çocuklarımıza sıfır atık eğitimi veriyoruz. Çevre bizim, gelecek bizim anlayışıyla yaptığımız çalışmaların ödülle taçlandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. ”dedi.





