GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi’ye “Sıfır Atık İlkleri” ödülü

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Çevre Haftası dolasıyla düzenlenen kutlama programında “Sıfır Atık İlkleri” ödülüne layık görüldü.

Başkan Çiftçi'ye 'Sıfır Atık İlkleri” ödülü

06 Haziran 2022 Pazartesi 15:39

 Temiz çevre, yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova anlayışı ile 3 yılda önemli hizmetlere imza atan Cayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çitçi’nin sıfır atıkla ilgili yaptığı çalışma ödüllendirildi.

 

KOCAELİ’DE İLÇEYE SIFIR ATIK BELGESİ ALAN İLK BELEDİYE

 İlçeye sıfır atık belgesi alan Kocaeli’nde birinci, Türkiye’de 6. ilçe belediyesi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin çiftçinin bu başarısı Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlediği kutlama programında ödülle taçlandırıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler katıldı.

 

ÇİFTÇİ'YE "SIFIR ATIK İLKLERİ" ÖDÜLÜ

 Saygı duruşu, protokol konuşmaları ve halk oyunları gösterisinin ardından “ Sıfır Atık İlkleri” ödül törenine geçildi. İlçeye sıfır atık belgesi alan Kocaeli'de 1., Türkiye’de 6. İlçe belediyesi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ödülünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem verdi.

 

ÇEVRE BİZİM, GELECEK BİZİM

Türkiye Çevre Haftası’nda anlamlı bir ödüle layık görülmekten duyduğunu memnuniyeti ifade eden Başkan Çiftçi,” Temiz çevre, yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova için üç yılda birçok ilkleri ve yenilikleri hayata geçirdik. İlçeye sıfır atık belgesi alan ilimizde birinci Türkiye’de 6.  İlçe belediyesi olduk. Doğa ile dost, çevreye duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirmek için mobil eğitim aracımızda çocuklarımıza sıfır atık eğitimi veriyoruz. Çevre bizim, gelecek bizim anlayışıyla yaptığımız çalışmaların ödülle taçlandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. ”dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükgöz Beylikbağı Turunda Büyükgöz Beylikbağı Turunda
Gebze Eskihisar’da Çevreci Etkinlik Gebze Eskihisar’da Çevreci Etkinlik
Darıca’da Çevre Haftası etkinliği Darıca’da Çevre Haftası etkinliği
Büyükakın: “Doğayı insandan korumalıyız” Büyükakın: “Doğayı insandan korumalıyız”
Kira artışına yüzde 25 sınırı! Kira artışına yüzde 25 sınırı!
Çınarlarımıza bilinçli internet kullanımı Çınarlarımıza bilinçli internet kullanımı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Büyükgöz Beylikbağı Turunda
Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Gebze Belediye...

Haberi Oku