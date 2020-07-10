Başkan , Dilovası’nda vatandaşlarla bir araya geldi

“HER TÜRLÜ EKSİKLİKLERLE YAKINDAN İLGİLENİYOR”
Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu hizmetlerin yanı sıra Dilovası’nın sorunlarıyla her platformda yakından ilgilenen Başkan Büyükakın’a teşekkür eden vatandaşlar, “Tahir başkanımızdan Allah razı olsun. Her sorunumuzla ve karşılaştığımız her türlü eksikliklerle yakından ilgileniyor” ifadelerini sarf etti. Görevlerinin bu aziz vatandaşlara hizmet etmek olduğunu ziyaretlerinde dile getiren Başkan Büyükakın ise, “Bizim amacımız gücümüz yettiğince Kocaeli’mizin gelişmesi, kalkınması ve güzelleşmesidir. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Kentin dört bir tarafında vatandaşlarımızla bir araya geliyor ve istişare ediyoruz. Bu şekilde hizmetlerimize ve eser siyasetimize de yön veriyoruz” diye konuştu.
“KENTİMİZ GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK”
Diliskelesi Gençlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaretinde gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, halı sahada futbol konusunda meziyetlerini de konuşturdu. Derneğe üye çocuklar ve gençlerle maç yapan ve kaleye şut çeken Başkan Büyükakın, halı sahanın eksikliklerinin giderilmesi için de gerekli talimatları verdi. “Ülkemiz ve kentimiz, gençlerin omuzlarında yükselecek” diyerek gençlerle çay sohbeti de gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ağrı merkez Yorgunsöğüt Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaretinde de bölgenin yeni ortaya çıkan taleplerine dönük adım atılması talimatlarını verdi. Ziyaretler günün anısına çekilen hatıra fotoğrafların ardından sona erdi.