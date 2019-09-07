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Başkan Dünya Okuma Gününü Kutladı

Dünya Okuma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bütün kitap severlerin ve yazarların dünya okuma gününü kutladı.

Başkan Dünya Okuma Gününü Kutladı

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:44

26 Ekim 1966’da UNESCO Genel Kurulu’nda uluslararası okuryazarlık günü ilan edilen 8 Eylül, 1967'de ilk kez kutlanmıştı. Okuryazarlığın bireyler ve toplumlar için önemini vurgulayan Dünya Okuma Günü, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde coşkuyla kutlanıyor.

Dünya Okuma günü nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şu ifadelere yer verdi, “Bugün kitap kokulu bir güne uyandık. Bu vesile ile başta hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin Dünya Okuma Günü’nü kutluyorum. Çünkü kitap; ilimdir, bilimdir. İnsanlığın ilerleyişinin temel taşlarındandır. Kitaba açılan her kapı ilme götürür. Kitaba açılan her kapı insanlığı ileriye taşır. Bu nedenledir ki dinimizin ilk emri ‘İkra’dır, yani Oku’dur. Bu emir sadece Peygamberimize değil tüm insanlığa her an yürürlükte olan bir emirdir. Oku ama sadece sana yazılanı değil; kâinatı oku, tabiatı oku, hayatı oku ve insanı oku olarak her an dikkatle hayata bakmamızı emreder.

İşte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olarak biz de hayatı, insanı ve dünyayı okumak için bir kapı açtık. O kapı o kadar büyüktü ki önce Kocaeli’yi, ardından dünyayı içine aldı. Bugün Türkiye’nin en büyük kitap fuarının ev sahibiyiz. Artık bir kitap şehriyiz. Gençlerimize ve okumaya, kendini geliştirmeye merakı olan herkese yeni dünyaların kapılarını açıyoruz… İnanıyorum Büyükşehir Belediyesi olarak kültürümüze ve edebiyatımıza verdiğimiz destek artıkça çok daha mutlu bir Kocaeli’yi el birliğiyle kurduğumuzu göreceksiniz. Sözlerime son verirken herkese bol okumalı günler diliyorum. Allah kitaptan ayırmasın.”

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