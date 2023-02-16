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Başkan Hürriyet yeniden afet bölgelerinde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kısa bir aranın ardından yeniden ekibiyle birlikte afet bölgelerine gitti.

Başkan Hürriyet yeniden afet bölgelerinde

16 Şubat 2023 Perşembe 12:49

 İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından afet bölgelerine gitmişti. Bir süre afet bölgelerinde bulunan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde İzmit'e döndü. Depremzedeler için yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler alan, belediyecilik faaliyetlerini kontrol eden Başkan Hürriyet, yeniden afet bölgelerine gitti. İzmit Belediyesi'nin yöneticileri de deprem bölgesinde yardım çalışmalarını koordine edecek. Bu çerçevede, geçtiğimiz İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam Adıyaman'a, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal ve Koordinatör Nurullah Özer ise Hatay’a gitti. 


İHA
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