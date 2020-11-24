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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK ARAÇLA YEMEK DAĞITTI

Darıca’da karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek desteği Koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek çalışmalara imza atan Darıca Belediyesi, testleri pozitif çıkan ve karantinada olan vatandaşlara her gün sıcak yemek gönderiyor.

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK ARAÇLA YEMEK DAĞITTI

24 Kasım 2020 Salı 09:07

Yemek dağıtım startını Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık verirken ilk etapta günlük 750 kişiye sıcak yemek dağıtılacak. Darıca Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek çalışmalar yapmaya devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde koronavirüs testleri pozitif çıkan vatandaşlarla karantinada bulunan vatandaşlara her gün sıcak yemek desteğinde bulunuluyor. Her gün Darıca Belediyesi sosyal tesislerinde uzman diyetisyen gözetiminde özenle hazırlanan ve paketlenen yemekler, ekipler tarafından her mahallede ayrı ayrı evlere dağıtılıyor.

GÜNLÜK 750 KİŞİYE SICAK YEMEK
Her gün vatandaşların bağışıklık sistemine katkısı olacak şekilde Darıca Belediyesi’nin uzman diyetisyeni gözetiminde hazırlanan yemekler mahallelere göre gruplar halinde paketlenerek hazır hale getiriliyor. 6 araç ve 40 kişiden oluşan ekipler tarafından evlere sıcak yemek servisi gerçekleştiriliyor. İlk etapta 200 farklı adreste 750 kişilik yemek dağıtımına başlanırken talebe göre sayının artabileceği belirtildi.

BAŞKAN BIYIK ARAÇLA YEMEK DAĞITTI
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yemek dağıtımına eşlik ederek hem yemekleri paketledi hem de direksiyona geçerek ev ev gezip vatandaşlara sıcak yemek servisi yaptı. Darıca Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık,
“Karantinada bulunan vatandaşlarımıza yönelik sıcak yemek dağıtımına start verdik. Bugün 200 noktada 750 kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda sayıyı arttırabileceğiz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Sosyal tesislerimizi genelge doğrultusunda kapatırken personelimizi de bu işte görevlendirdik. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



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