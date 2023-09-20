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Başkan Şayir, Gençlere Projelerini Anlattı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, misafir ettiği Kocaeli Gençlik Hareketi üyelerine projelerini gezdirdi.

Başkan Şayir, Gençlere Projelerini Anlattı

20 Eylül 2023 Çarşamba 16:36

Geçtiğimiz aylarda Dilovası’nda kurulan Kocaeli Gençlik Hareketi Başkanı Tayfun Türker ve yönetimi Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in misafiri oldular. Konuklarını ilk olarak makamında ağırlayan Başkan Şayir, ardından; göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmaları tek tek gezdirerek gençlere anlattı.  

MARKA DEĞERİMİZ ARTIYOR 

Dilovası’nın her geçen gün daha yaşanılabilir bir kent olma yolunda emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirten Başkan Şayir “Son yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz’in de desteği ile ilçemize yapılan yatırımlar sayesinde Dilovası artık göç veren değil göç alan bir şehir haline geldi. Sanayisiyle, tarihi ve kültürel yapısı ile marka değeri her geçen gün artan ilçemizin ilerleyen süreçte yıldızı daha da parlamaya devam edecektir.  

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUM 

Göreve geldiğimiz günden bu yana “Yükselen Şehir Dilovası” vizyonumuzla hayatın her alanına dokunmaya devam ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimde, sporda, kültürel ve sosyal alanda başarılı olabilmeleri için seferber olduk. 4 yıl önce başlattığımız çalışmalarımızın meyvelerini her geçen gün alıyoruz. Gençlerimizin ülke genelinde gösterdikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra da daha büyük başarılarla gururumuz olmaya devam edeceklerine inanıyorum. Ben sizin abinizim. Eğitimde, sporda, kültürel ve sosyal faaliyetlerde yapabileceğiniz her çalışmanın sonuna kadar arkasındayım. Sizlere güveniyorum” dedi. 

PROJELERİ GEZDİLER 

Makamında ağırladığı gençlerle görüşmesinin ardından sahaya çıkan Başkan Şayir, gençlere, restorasyon çalışmaları biten Tarihi Sultan Süleyman Köprüsü, yapımı devam eden Dilovası Millet Bahçesi, Ahmet Eren & Huriye Eren Yaşlı Bakım ve Huzur Evi, Rehabilitasyon Merkezi, Dilovası Devlet Hastanesi bağlantı yolu projelerini gezdirdi. Başkan Şayir, çalışmalar hakkında gençlere bilgiler verdi. 


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