Başkan Şayir, “Yüreğimizdeki acı 21 yıldır taze”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminin 21. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. 21 yıl önce meydana gelen Marmara depreminin, yaşanan en acı felaketlerden biri olduğunu belirten Başkan Şayir; “Hepimizi derin acılara boğan ve binlerce vatandaşımızı toprağa verdiğimiz 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Binlerce vatandaşımızın vefat ettiği ve yaralandığı Marmara depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. 21 yıl önce yaşadığımız bu büyük acı, yüreklerde dün gibi tazedir. Yaşadığımız acıyla birlikte bu felaketten önemli dersler çıkardık. Depremin değil, kalitesiz binaların can aldığına ne yazık ki tanık olduk. Ülkemizin ve ilimizin deprem kuşağı üzerinde olması, depremle yaşamayı öğrenmemizi ve olası depremlere her an hazırlıklı olmamızı gerektirmektedir.

YAŞANAN FELAKETTEN DERS ÇIKARMALIYIZ

Yaşanan büyük acıdan ders çıkararak, binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmek görevimizdir. Bu anlamda Dilovası Belediyesi olarak bizlerde denetim ekiplerimizle gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Bu duygu ve düşünce ile deprem kuşağında olan ilimizde bir daha depremi yaşamamak ya da olası deprem durumunda can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir. Halkımızın da bu konuda duyarlı olması gerekmektedir. 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.