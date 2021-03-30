Başkan Şayir, Zeybek’i ağırladı

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, ilk ziyaretini Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e gerçekleştirdi.

ZEYBEK’E PARTİLİLER EŞLİK ETTİ

Zeybek’e ziyarette, AK Parti Kocaeli İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan, Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi ile Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir eşlik etti.

BAŞKAN ŞAYİR, ÇALIŞMALARINI ANLATTI

MKYK Üyesi Emine Zeybek’i makamında ağırlayan Başkan Şayir, ziyaretinden dolayı Zeybek’e teşekkür ederek, AK Parti MKYK Üyeliği görevinde başarılar diledi.

Şayir ayrıca göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar ve projeler hakkında da bilgilendirme yaptı.

ZEYBEK BAŞARILAR DİLEDİ

Zeybek’te Başkan Şayir’in çok önemli çalışmalara imza attığını ve çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.







