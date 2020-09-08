Başkanlık makamında spor konuşuldu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri’yi makamında ağırladı. Türkoğlu ve Tunçeri’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, konuklarına Gebze hakkında bilgi verdi. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının yolunun spordan geçtiğini vurgulayan Başkan Büyükgöz, Gebze’de hayata geçirilecek gençlik ve sportif projelere ilişkin konuklarıyla istişarede bulundu. Türkoğlu ve Tunçeri’nin ziyareti, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.





