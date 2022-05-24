Başvurular açıldı! İçimizden biri uzaya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı. Adaylar için başvurular, 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu ile ilgili açıklama yaptı.





Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevini başlattıklarını açıkladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. İçimizden biri uzaya gidecek. İnşallah onu da bizden sonra gelecek nesiller unutmayacaklar." dedi.





Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.





Başvuracak adaylar için şartlar neler?

Türkiye Uzay Ajansı, başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre, Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler, fen bilimleri ve temel bilimler alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.





Adayların 149.5-190.5 santimetre boya ve 43-110 kilogram ağırlığa sahip olması gerekecek. Her iki gözde de doğal olarak veya gözlük, kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 (Snellen20/20) görme keskinliği aranacak adaylara yapılacak muayenelerde tansiyon problemi olup olmadığına bakılacak.





Başvurular nereden yapılacak?

Başvurular, uzaya.gov.tr adresi üzerinden 23 Haziran 2022 saat 20:23’e kadar alınacak.





İlk başvuru aşamasını geçen adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek. Adaylar, test, tetkik ve muayeneden geçirilecek, İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak.



