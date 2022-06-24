Bayram tatili yüzde 100 zamlandı

Geçen yıl pandemi etkisi altında otellerin büyük fiyat indirimleri ile sahillere çektiği yerli turist, bu yıl enflasyon etkisi ile uzun Kurban Bayramı tatilini yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen zamlarla yapacak. 2021’de İngiliz turistlerin gelmemesi, Rusların kapıları haziran sonrası açması ve Avrupa pazarındaki durgunluk, sahillerdeki yerli oranını Akdeniz’de yüzde 40, Ege’de yüzde 60’lara taşımıştı. Ancak bu yıl yerli turist yerini yeniden yabancıya bırakıyor. Bu yıl sahillerdeki yerli turist oranının yüzde 15-20 arasına düşeceğini kaydeden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “2021’e göre yüzde 50-100 arası bir fiyat farklılığı var bu da çok normal. Aslında otelci ve sektör olarak maliyetlerimiz daha fazla arttı. Yabancı turisti dövizdeki artışla biraz tolere ediyoruz ama iç pazarda bunu küçük fiyat artışları ile tolere etmeye çalışıyoruz. Kurban Bayram’ında ilgi bekliyoruz yine de” yorumunu yaptı.





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