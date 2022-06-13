Bayramoğlu Sağlık Kompleksi çalışması devam ediyor

BIYIK: “KISA SÜREDE TAMAMLANACAK”
Yeni sağlık kompleksinin Darıca’ya hayırlı olmasını dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Çok güzel bir sağlık kompleksi inşa edilecek. Bu bölgede sağlık ocağı ihtiyacı da vardı. İçerisinde aile hekimliğinin de yer aldığı sağlık kompleksi toplamda 7 bin metrekare inşaat alanından oluşacak ve 3 katlı inşa edilecek. Projenin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kazasız belasız en kısa sürede bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Kocaeli Milletvekillerimize, Sağlık Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ilçemize kazandırılacak bu önemli sağlık yatırımı için vatandaşlarımız adında teşekkür ediyorum. Bayramoğlu bölgesi ve Darıca’mıza hayırlı olsun” dedi.
3 KATLI SAĞLIK KOMPLEKSİ
Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan da “Kocaeli’nin en güzel binalarından birisi Darıca’da olacak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olmak üzere toplamda 3 katlı olacak. Başkanımızın da belirttiği gibi toplamda 7 bin metrekare inşaat alanı olacak. Aile hekimliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğü sorunu da çözülmüş olacak. Alt katı aile hekimliği birimi, orta katı ilçe sağlık müdürlüğü ve üst katı da eğitim birimleri ve konferans salonları olacak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’miz de Darıca ve Gebze bölgesinde bütün yükü karşılamış olacak.” diye konuştu.