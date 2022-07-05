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Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla değişen fiyatlar sonucu bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira olarak açıklandı.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

05 Temmuz 2022 Salı 11:53

 Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber birçok kalemde maaş ve ücret değişimi yaşandı. Bedelli askerlik ücreti de Temmuz ayıyla birlikte yeni fiyatına ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz – Aralık 2022 döneminde kullanılacak katsayıları da bir genelge ile açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi. Bu formüle göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak güncellendi.
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