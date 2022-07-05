Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber birçok kalemde maaş ve ücret değişimi yaşandı. Bedelli askerlik ücreti de Temmuz ayıyla birlikte yeni fiyatına ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz – Aralık 2022 döneminde kullanılacak katsayıları da bir genelge ile açıkladı.



