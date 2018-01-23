Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları bugün itibarıyla açıklanmaya başladı. Aynı zamanda asil ve yedek listeleri de belli olmaya başladı. Kimi adaylar asil listeye girip yola devam ederken kimileri de yedek listesinde kalarak bu seferlik bekçi olma şansını kaybetti.

Bekçi alımı yazılı sınav sonuçlarını Gebze Kaymakamlığının internet sitesi http://www.gebze.gov.tr/kurumlar/gebze.gov.tr/Genel/Css/SINAV%20SONU%C3%87.jpg linkine tıklayarak sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.