Bekçi alımı yazılı sınav sonuçlarını Gebze Kaymakamlığının internet sitesi http://www.gebze.gov.tr/kurumlar/gebze.gov.tr/Genel/Css/SINAV%20SONU%C3%87.jpg linkine tıklayarak sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
24 aralıkta gerçekleştirilen Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı.
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçlarını Gebze Kaymakamlığının internet sitesi http://www.gebze.gov.tr/kurumlar/gebze.gov.tr/Genel/Css/SINAV%20SONU%C3%87.jpg linkine tıklayarak sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.