Belediyeden Her Eve Bayram Çikolatası

Çayırova Belediyesi’nin Ramazan Bayramı geleneği sürüyor. Yaklaşan bayram öncesi kapı kapı gezen belediye ekipleri, 51 bin haneye çikolata ulaştıracak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Ramazan Bayramı’nda geleneksel hale getirdiği her haneye bayram çikolatası dağıtımı devam ediyor. Bayram öncesi harekete geçen ekipler ev ev, kapı kapı gezerek ilçede yaşayan 51 haneye çikolata dağıtıyor. 10 gruptan oluşan 130 kişiliyle mahallelere çıkarma yapan ekipler içinde, çikolata, dezenfektan ve belediyenin hizmetlerini anlatan bültenin bulunduğu paketleri ilçedeki vatandaşlara ulaştırıyor.



EKİPLER KAPI KAPI GEZİYOR

Bayram ruhunu en derinden hissedip hissettiren ekipler ilçenin köşe bucak her noktasına ulaşıyor. Mahalle mahalle, kapı kapı gezen ekiplerin bayram öncesi yarım elma gönül alma misali vatandaşlara dağıttığı çikolata paketleri büyük küçük herkesin yüzünü gülümsetiyor.

51 BİN HANEYE DAĞITILACAK