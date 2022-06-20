Belgesel Tadında Gazetecilerle Düzce de Devri Alem

Gebze gazetesi

ve Gazete Gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesin de 20 Haziran 2022 tarihin de yayınlanan makalem

Türkiye gazeteciler federasyonu 66 .Başkanlar Konseyi toplantısı ve Basın vakfı genel kurulu toplantılarına katılmak üzere Düzcedeyim. Pandemi sonrası düzenlenen toplantıda uzun süredir görüşemediğimiz gazeteci meslektaşlarımız İle hasret gidereceğiz.

Türkiye gazeteciler federasyonu 66 .Başkanlar Konseyi toplantısı ve Basın vakfı genel kurulu toplantılarına katılmak üzere Düzcedeyim. Pandemi sonrası düzenlenen toplantıda uzun süredir görüşemediğimiz gazeteci meslektaşlarımız İle hasret gidereceğiz.

Düzceye gİtmek üzere Gebze gazeteciler cemiyeti başkanı Ahmet Oğuz ve yol arkadaşlarımız İle gazetecilik anılarımızı paylaştığınız güzel bir yolculuk yaptık.

Nazik davetinden dolayı TGF Genel başkanı Yılmaz Karaca beye ve Düzce gazeteciler cemiyeti başkanı Erol Tayan’a teşekkür ediyorum.

Başkanlar konseyi toplantısına katılan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu genel başkanı Menderes Demir ve yönetim kurulu üyeleri ile de TDGF yönetimi konusundada görüşme imkanımız olacak.

Devri alem belgesel tv programı olarak Düzce de vakıf Medeniyeti belgeseli de çekeceğiz.

TGF nin başkanlar konseyi ile ilgili gazetemizde yayınlanan haberimiz.

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU DÜZCE’DE TOPLANIYOR

Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından Türkiye’nin dört bir yanından Düzce’ye gelecek Gazeteciler Cemiyetleri Başkanları, Düzce ilinin tarihi ve turistik yerlerini gezerek Düzce’yi daha iyi tanıma ve tanıtma fırsatı bulacaklar.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Başkanlar Konseyi üyesi Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarının da hazır bulunacağı toplantıda Anadolu medyasının içinde bulunduğu sıkıntılar ve çözüm önerileri ve internet medyası yasa tasarısı da tartışılacak, toplantı ortak basın açıklaması ile tamamlanacak.

DÜZCE TANITILACAK

TGF Başkanlar Konseyi Toplantısının ardından Düzce’nin tarihi ve turistik yerleri gezilerek, medyada şehrin daha iyi tanıtılmasının amaçlandığı belirtildi.

Sponsorluğunu Düzce Belediyesinin yaptığı, organizasyon ve ev sahipliğini Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyesi Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı program 17. Haziran 2022 Cuma günü başlayıp 19. Haziran 2022 Pazar sabahı kahvaltı programıyla tamamlanacak.

ÖNEMLİ ZİYARET VE GEZİLER DE YAPILACAK

17-19 Haziran 2022 tarihleri arasında her ilden bir Gazeteciler Cemiyeti’nin temsil edildiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Başkanlar Konseyi toplantısıyla ilgili bilgi veren Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan, program hakkında şöyle konuştu: