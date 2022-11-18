BELGESEL TADINDA GEBZE’DEN ŞİLE’YE DEVR-İ ALEM



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve gazete Gebze de

www.gebzegazete.com

da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/belgesel-tadinda-gebzeden-sileye-devr-i-alem.html





Sonbaharın son günleri Devri Alem belgesel tv programı

www.devrialem.tv

olarak Gebze’ den yola çıktık. Gebze ve Şile köylerinde sonbaharın muhteşem manzarasını belgeselleştirerek Şile’ye gelip belgesel çekimlerimize başladık . Şile’nin milli ve manevi tarihimizdeki yeri ve önemini araştırıp Şile’nin sadece deniz kum ve plajdan ibaret olmadığını Şile’de tarih kültür ve inanç turizmide olduğunu gündeme getireceğiz.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2436745769813349&id=100004338481610



ŞİLE’DE TARİH KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ

Gitmediğiniz yer sizin değil diyerek devri alem belgesel tv programı

www.devrialem.tv

olarak tarih ve kültürümüzü yerinde araştırıp belgesel çekerek İlim Kültür ve tarih araştırmaların vakfı kültür hizmeti olarak bir çok tv kanalı ve sosyal medyada yayınlıyoruz , il ilçe ve beldelerimizin milli ve manevi tarihimizdeki yerini gündeme getirip tarih kültür ve inanç turizmine destek veriyoruz.

ŞİLE KALESİ’NDEN CANLI YAYIN

Sonbaharın muhteşem manzarası eşliğinde geldiğimiz Şile’de Gebze’den kendisini tanıdığım Şile kaymakamı Sn Mehmet Nebi Kaya beyi ziyaret etmek için şile kaymakamlığına giderken sizleri Şile kalesinde çektiğim canlı yayın İle baş başa bırakıyorum.



https://fb.watch/gRmWwnkPyk/





https://fb.watch/gRoxClOyga/



ŞİLE KAYMAKAMLIĞINDA HOŞ SÜPRİZ

Şile kaymakamlığı girişinde görevli polis memuru arkadaş bizi devri alem programlarından tanıyıp ilgi göstermesi süprizi ile karşılandım , kaymakam bey olmadığı İçin güler yüzlü ilgili ve bilgili yazı işleri müdürü İle hoş sohbet edip kültür ve inanç turizminde çok önemli potansiyele sahip Şile’nin kalbinin attığı tarihi yerleri gezmeye çalışıyorum. Şile sadece deniz turizmi ile değil kültür ve inanç turizmi ile de tanınmalı.

Gazeteci ve belgeselci olarak gittiğim her yerde vali kaymakam ve belediyeleri ziyaret edip bilgi ve belge almayı ihmal etmem Şile belediye başkanı ile yoğun olduğu İçin görüşüp söyleşi yapamadım belediye kültür müdürlüğünde sorumlu Mümeysa hanım bizlere şileyi tanıtan görsel ve yazılı arşiv verdi kendisine teşekkür ediyorum.

SELÇUKLU’DAN OSMANLIYA ŞİLE KALESİ

Şile’nin binlerce yıllık tarihine canlı şahitlik yapan Şile kalesi Doğu Roma askerlerinin yakaladığı ilk inanan Hristiyanları hapsettikleri bir cezaevi gibi kullanılması İle hristiyanlar için kutsal yer.

Şile Kalesi Türk islam tarihi içinde önemli , Selçuklu Türkleri Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile 1090 senesinde Şile'yi Türk islam yurdu haline getirdi . 1097 senesinde ise 1. Haçlı orduları

Şile'yi Selçuklulardan geri alıp yıkıp yağmaladı. Şile'nin tekrar Türk İslam yurdu olması Yıldırım Bayezid han döneminde mümkün oldu. Bugün muhteşem manzarası İle görenlere göz ve gönül ziyafeti sunan bir tabloyu andıran Şile kalesi tam anlamı İle Selçuklu ve Osmanlı eseridir. Keşke bu bilgiler ve Şile kalesinin Selçuklu Osmanlı ve Türkiye cumhuriyeti tarihindeki yeri ve önemi bir tablo haline getirilip liman girişine koyulsa İstanbul kültür ve turizm müdürlüğüne tarihi görev düşüyor. Biz İlim kültür tarih araştırmaları merkezi

www.iktav.com

olarak Şile’nin milli ve manevi tarihimizdeki yeri ve önemi ile ilgili bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı

www.devriialem.tv

olarak belgesel çekimlerimize devam ediyoruz



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2437062753114984&id=100004338481610