Belgesel Tadında Niğde’de Devri Alem

Gebze gazetesi

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 15 Mayıs 2022 tarihin de yayınlanan makalemiz

Niğde’den değerli gazeteci arkadaşım Necmi Pişkin bey tarafından sempozyumda yaptığım konuşmamın canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.

Oturum Başkanlığını Niğde Üniversitesi İletişim Fakültesi Ögretim Üyesi Dr. Ögr.Üyesi Işıl Horzum Koşar gerçekleştirdi.

Oturumda bizimle birlikte Nahcivan Devlet Üniversitesi Ögreyi Üyesi Doç. Dr.Sabuhi İbrahimov ve Ankara Üniversitesi Ögretim Görevlisi Cem Evren Aslan, Nigde Ömer Halisddemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Ögretim Görevlisi Memduh Yağmur Konuşma yapıp bildirilerini sundular.

Bu önemli organizasyonu gerçekleştiren sempozyuma ev sahipliği yapan Niğde Ömer halis Demir Üniversitesi rektörü ve TDGF Genel başkanı Menderes Demir’e teşekkür ederiz.

Sempozyumla ilgili gebzegazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete gebzede belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalem

Niğde’de Vakıf Medeniyeti belgeseli çekiyorum

Ulusal ve bölgesel bir çok tv kanalında yayınlanan www.devrialem.tv belgesel programı olarak ikinci Türk Dünyası iletişim ve sanat Sempozyumu için geldiğimiz Niğde’de belgesel çekimlerimize de devam ediyoruz sempozyuma bildirilerimizi ve belgesel sunumuzu verdik sempozyum başarı İle tamamlandı.

Trabzon’dan Niğde’ye Göç Hikayesi

Trabzon’dan çok önceleri Niğde’ye göçen ailenin Evladı Halise Eker Gebze gazetesi canlı yayınında Trabzon’dan Niğde’ye göç eden ailesinin hikayesi ile ilgili tarihi Bilgiler verdi.

Canlı yayın da sempozyum İçin Azerbaycan , Nahcivan ve Kuzey Kıbrıs’tan gelen akademisyenlerde www.devrialem.tv belgesel programına önemli açıklamalar yaptılar.

Canlı Yayın Linki

Rehber Mustafa Beye Sonsuz Teşekkürler

Niğde tam anlamı İle bir vakıf şehri 10 bin yıllık uygarlık tarihinde Niğde’yi gerçek anlamda şehir yapan Selçuklu ve Osmanlı döneminde kurulan vakıflar.

Niğde’de vakıf medeniyetini araştırıp ve belgesel çekimi yapmak üzere bize rehberlik yapan ve yazdığı Niğde kitabını hediye eden değerli tarihçi yazar ve arkielog Mustafa Eryaman beye teşekkür ediyorum.

Uluslarası 2. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu başarı ile devam ediyor.

Türk dünyasından medya mensupları kültür sanat insanları akademisyenlerle görüşüp konuştuk

Niğde’de vefalı dostlarla hasret giderdik.

İlgi alaka ve misafir perverlikden dolayı herkese teşekkür ediyoruz.