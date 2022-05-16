Belgesel Tadında Niğde’de Devri Alem

Trabzon dan çok önceleri. Niğde’ye göçen ailenin Evladı Halise Eker Gebze gazetesi canlı yayınında Trabzon'dan Niğde’ye göç eden ailesinin hikayesi ile ilgili tarihi bilgiler verdi.

Canlı yayın da sempozyum İçin Azerbaycan. Nahcivan ve kuzey Kıbrıs’tan gelen akademisyenlerde

Canlı yayın da sempozyum İçin Azerbaycan. Nahcivan ve kuzey Kıbrıs’tan gelen akademisyenlerde

Canlı Yayın Lingi

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinin ev sahipliğinde Türk dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası kültür sanat Sinama vakfının organizasyonu ile düzenlenen ikinci iletişim ve sanat. Sempozyumuna katılan. Kazaklstan. Kırgızistan Özbekistan Azerbaycan Nahcivan ve kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetinden gelen heyet üyeleri ile Nevşehir ve kabadokya bölgesini gezip belgesel çekimleri yaparak heyet üyelerin den bölge ile duygu ve düşüncelerini aldık.





Niğde bor ilçesi Kemerhisar ve Bahçeli Belediyelerindeki Tarihi Roma Su Bendi ve Havuzunda Yusuf Kurtalmış Biltekin beyin rehberliğinde Su Medeniyetleri belgesel çekimi yapıldı belgesel çekimine katkı veren ve kitaplarını imzalayarak www.iktav.com



Kütüphanesine hediye eden değerli eğitimci yazar ve tarih araştırmacısı Yusuf beye teşekkür ediyor.

Roma Su Bendi ve Havuzu

Niğde’nin 20 km güneyinde Adana - Kayseri yolunun 4 km kuzeyinde yer alan su kemerleri, Bahçeli’deki Roma Havuzu’nun devamı niteliğindedir. Tyana şehrinin su gereksinimini Roma Havuzu’ndan karşılamak için yapıldığı düşünülmektedir. Antik Roma Havuzu’nun kaynak suyunu üzerlerindeki oluklardan Tyana’ya taşıyan kemerler, I. ve II. YüzyıldaRoma İmparatorluğu’nda Beş İyi İmparator’dan ikisi olan Trajan ve Hadrianus tarafından yaptırılmıştır. Yaklaşık 3–4 km uzunluğundaki kemerlerin (Kemerhisar’daki) 1,5 km’lik bölümü açıkta, (Bahçeli’deki) gerisi toprak altında olup, kullanılamaz durumdadır. Kemerlerde yapı taşı olarak travertenler kullanılmıştır. Kemerlerden zamana direnerek ayakta kalanlar Kemerhisar beldesini Bahçeli beldesinin Saray Mahallesi’ne bağlayan yol üzerindedir.









Niğde’nin 20 km güneyinde Adana - Kayseri yolunun 4 km kuzeyinde yer alan su kemerleri, Bahçeli’deki Roma Havuzu’nun devamı niteliğindedir. Tyana şehrinin su gereksinimini Roma Havuzu’ndan karşılamak için yapıldığı düşünülmektedir. Antik Roma Havuzu’nun kaynak suyunu üzerlerindeki oluklardan Tyana’ya taşıyan kemerler, I. ve II. YüzyıldaRoma İmparatorluğu’nda Beş İyi İmparator’dan ikisi olan Trajan ve Hadrianus tarafından yaptırılmıştır. Yaklaşık 3–4 km uzunluğundaki kemerlerin (Kemerhisar’daki) 1,5 km’lik bölümü açıkta, (Bahçeli’deki) gerisi toprak altında olup, kullanılamaz durumdadır. Kemerlerde yapı taşı olarak travertenler kullanılmıştır. Kemerlerden zamana direnerek ayakta kalanlar Kemerhisar beldesini Bahçeli beldesinin Saray Mahallesi’ne bağlayan yol üzerindedir.



Niğde Kemer Hisar Roma Su Bendi













Kemerhisar, Türkiye'nin Niğde ilinin Bor ilçesine bağlı bir beldedir. Bor merkez bucağından sonra Bor ilçesinin diğer tek bucağıdır. Niğde il merkezinin 24 km güneyinde, Bor ilçe merkezine 8 km uzaklıkta ve Bahçeli beldesiyle bitişik durumdadır. Gülek Geçidi'nin Kapadokya'ya açıldığı bölgedeki yüzlerce yıllık tarihe sahip belde geç Hitit ve Romalılar döneminde öne çıkmıştır. Kemerhisar, Tyana ören yeri, su kemerleri ve Romalılardan kalma birçok eseri barındırır.

Vakıf Medrniyetimiz de Niğde



Niğde tam anlamı İle bir vakıflar şehri Selçuklu ve Osmanlı dönemlinde yapılan 31 vakıf camisi var Çeşme kervansaray han hamam bedesten su yolları İle Niğde’deki vakıf eseri saymakla bitmiyor. Devri alem belgesel tv programı olarak Niğdedeki vakıf eserlerini belgeselleştiriyoruz.



Niğde’de beni en çok Karamanoğulları beyliği döneminde karamanoğlu alaedinin oğlu Ali bey tarafından 1409 da yapılan Ak Medrese etkiledi itikatlı ve taç kapısı İle göz ve gönül ziyafeti sunuyor