Benzin 25 lirayı, motorin 24 lirayı aştı!

Brent petrolün fiyatında yaşanan oynakla birlikte dolar/TL kurunda yaşanan hareketlenmeler petrol fiyatlarının sürekli güncellenmesine devam ediyor. Benzin ve motorine dün gelen zammın ardından bugün bir kez daha zam geldi.
2 GÜNDE 2 LİRADAN FAZLA ZAM
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş arttı. Dün de benzine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Böylece iki günde gelen zam 2 lirayı aştı. Zammın ardından 24.31'den satılan benzinin litresi 25.01'e yükseldi. 23.48'den satılan motorinin litresi ise 24.45'ya yükseldi.