Benzin 25 lirayı, motorin 24 lirayı aştı!

Dolar kurunun da 16 lirayı aşmasıyla birlikte yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Dün zam gelen benzin ve motorine bugün bir kez daha zam geldi. Böylece litresi 70 kuruş artan benzin 25 lirayı, litresi 97 kuruş artan motorin ise 24 lirayı aştı.

Brent petrolün fiyatında yaşanan oynakla birlikte dolar/TL kurunda yaşanan hareketlenmeler petrol fiyatlarının sürekli güncellenmesine devam ediyor. Benzin ve motorine dün gelen zammın ardından bugün bir kez daha zam geldi.





2 GÜNDE 2 LİRADAN FAZLA ZAM