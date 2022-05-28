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Benzin 25 lirayı, motorin 24 lirayı aştı!

Dolar kurunun da 16 lirayı aşmasıyla birlikte yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Dün zam gelen benzin ve motorine bugün bir kez daha zam geldi. Böylece litresi 70 kuruş artan benzin 25 lirayı, litresi 97 kuruş artan motorin ise 24 lirayı aştı.

Benzin 25 lirayı, motorin 24 lirayı aştı!

28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:42

 Brent petrolün fiyatında yaşanan oynakla birlikte dolar/TL kurunda yaşanan hareketlenmeler petrol fiyatlarının sürekli güncellenmesine devam ediyor. Benzin ve motorine dün gelen zammın ardından bugün bir kez daha zam geldi.

2 GÜNDE 2 LİRADAN FAZLA ZAM
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş arttı. Dün de benzine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Böylece iki günde gelen zam 2 lirayı aştı. Zammın ardından 24.31'den satılan benzinin litresi 25.01'e yükseldi. 23.48'den satılan motorinin litresi ise 24.45'ya yükseldi.
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