Benzin ve LPG'ye zam geliyor

Benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.
LPG'ye de bu gece yarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.
LPG'ye de bu gece yarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.