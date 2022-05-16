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Benzin ve LPG'ye zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Benzin ve LPG'ye zam geliyor

16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:32

BENZİN VE LPG'YE ZAM BEKLENİYOR

Benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.

LPG'ye de bu gece yarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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