Benzin ve otogaza zam yolda

Yeni yollar, köprü ve kavşak imalatları ile Kocaeli’de ulaşım sorununa köklü çözümler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de yoğun bir mesai harcıyor. Bir süre önce ‘Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi’ kapsamında 4 yeni köprü inşa eden Büyükşehir, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) ile şehir merkezi arasındaki trafik yükünün önemli bir ölçüde hafiflemesini sağlamıştı. Ulaşım projelerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir bu kez Çayırova TEM bağlantı yolu üzerinde yer alan Turgut Özal Köprüsü’ndeki trafik sıkışıklığına neşter vuracak. Bu bağlamda Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım işinde dur durak demeden çalışan ekipler, ilave köprü projesiyle ilçeye giriş çıkışlara nefes aldıracak.





DEMİR DONATIM İMALATLARI DEVAM EDİYOR

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Sanat Yapılar Kontrol Şube Müdürlüğü’nün gözetiminde devam eden çalışmalarda ciddi bir ilerleme kaydediliyor. 198 metre uzunluğunda Botaş hattının izolasyon bağlantılarını yapan ekipler, ilave köprünün A1 kenar ayağının demir donatım imalatlarına da hız vermiş durumda. Proje kapsamında şu ana dek 620 metre yağmur suyu, 450 metreküp de taş duvar imalatı yapan yüklenici firma köprü kirişlerinin imalatını ise tamamladı.





20 ADET KİRİŞİN MONTAJI YAPILACAK

65 metre uzunluğunda, 10.75 metre genişliğindeki yeni ilave köprüye konulacak 20 adet kirişin montajı ise Kurban Bayramından sonra yapılacak. Turgut Özal Köprüsü’ndeki trafiği rahatlatacak proje kapsamında mevcut caddeler Turgut Özal, Tuna ve Namık Kemal Caddesi genişletilerek 2x2 yol haline getirilecek. Yapılacak ilave köprü hem Çayırova’ya giriş ve çıkışları rahatlatacak hem de TEM bağlantı yolunun doğu ve batı bölgesindeki sanayi alanları ile bölge halkı konforlu ve daha güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak.









TRAFİK AKICI HALE GELECEK