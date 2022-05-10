banner759
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Benzine zam geliyor

11 Mayıs Çarşamba gününden itibaren benzine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'da benzinin litresi 20,35 TL'den, Ankara'da 20.44 TL'den ve İzmir'de 20.44 TL'den satılıyor. Yeni zamla benzin fiyatlarının 21 liranın üzerine çıkacak.

Benzine zam geliyor

10 Mayıs 2022 Salı 10:35

 Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelen zamlarla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda 6 Mayıs Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 zam yapılmıştı.

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMI YAPMIYOR

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durduğunu belirtmişti.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Trafolar sanat eserine dönüştü Trafolar sanat eserine dönüştü
Gebze Gazetesi Canlı Yayınında Gebze Gazetesi Canlı Yayınında
Açık havada Mavi Boncuk keyfi Açık havada Mavi Boncuk keyfi
Kitap Fuarı için trafik düzenlemesi Kitap Fuarı için trafik düzenlemesi
KOTO ile KOÜ arasında ‘staj ve kariyer’ protokolü imzalandı KOTO ile KOÜ arasında ‘staj ve kariyer’ protokolü...
Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları başladı Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları başladı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Trafolar sanat eserine dönüştü
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kentin sanatsal değerine değer katan projelere imza atmaya...

Haberi Oku