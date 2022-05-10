Benzine zam geliyor

11 Mayıs Çarşamba gününden itibaren benzine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'da benzinin litresi 20,35 TL'den, Ankara'da 20.44 TL'den ve İzmir'de 20.44 TL'den satılıyor. Yeni zamla benzin fiyatlarının 21 liranın üzerine çıkacak.

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelen zamlarla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor.





Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda 6 Mayıs Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 zam yapılmıştı.





EPGİS FİYAT PAYLAŞIMI YAPMIYOR





Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durduğunu belirtmişti.





GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI





İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL





İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL





Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16TL





İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL





GÜNCEL BENZİN FİYATLARI





İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL





İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL





Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL



