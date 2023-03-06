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Berat Kandili dualar ile ihya edildi

Kocaeli’de Ramazan ayının habercisi Berat Kandili, dualar ile ihya edildi.

Berat Kandili dualar ile ihya edildi

06 Mart 2023 Pazartesi 21:32
  Berat Kandili, Kocaeli’de ibadetlerle ve dualar ile ihya edildi. Vatandaşların İzmit ilçesindeki Fevziye Camii’ne akın ettiği gecede dualar edilerek, ilahiler okundu. Fevziye Camii imamı Halit Es tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. 
  Camide namaz kılıp Berat Kandili’ni ihya eden Necip Köfterkioğlu, “Kandilimiz millete hayırlı uğurlu olsun. İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Allah bu afetlerden kurtarsın bizi. Allah herkesi ıslah etsin. Allah Ramazan ayına inşallah ulaştırmayı nasip eder. Gelecek Ramazan ayı millete mübarek olsun” diye konuştu.  (IHA)
 
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