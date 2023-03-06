Berat Kandili dualar ile ihya edildi





Berat Kandili, Kocaeli’de ibadetlerle ve dualar ile ihya edildi. Vatandaşların İzmit ilçesindeki Fevziye Camii’ne akın ettiği gecede dualar edilerek, ilahiler okundu. Fevziye Camii imamı Halit Es tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.