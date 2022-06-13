Berberlerde zam yolda

MALİYETLERİ ARTTI

Kozmetik ürünlerine son günlerde yüzde 40 oranında zamlar geldi. En çok kullandıkları ürünlerin fiyatının fahiş şekilde artması, esnaf ve kuaförlerin yeni zam talebinde bulunmasına neden oldu. Kocaeli Berberler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Bozkurt da kullandıkları tüm ürünlere zamların geldiğini doğruladı, “Bu zamların yanında elektrik faturaları arttı, dükkan sahipleri kiraları yükseltti. Bu nedenle esnaftan, yeni fiyat tarifesi talebi geldi” dedi.





3 KAT YÜKSELİŞ VAR

Mustafa Bozkurt esnafın durumunu şu sözlerle anlattı: “Ne oda ne de esnafımız fiyatlarda zam yapma taraftarı değil. Ama son dönemde yaşadığımız ekonomik tabloda kullandığımız ürünlerin fiyatı neredeyse ikiye, üçe katlamış durumda. Esnafımızdan sık sık yeni fiyat tarifesi belirlememiz konusunda talep geliyor ve yakın dönemde bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak durumdayız. Yeni fiyat tarifemizde artış oranları ne olur, bir şey söylemek zor. Bugüne kadar fiyatı üçe katlanan ürünler varken, artış miktarının ne olacağını kestiremiyoruz.





HEPSİ 4-5 AYDA OLDU

Kullandığımız ekipmanlar başta olmak üzere neredeyse tüm ürünlerde fiyat artışları var. Üstelik bunlar çok uzun bir zaman içerisinde değil, yaklaşık 4-5 içerisinde yaşanan artışlar. Yakın dönemde elektrik faturalarına da zam geldi. Bir önceki elektrik zammında birçok esnaf odamız gerekli kurum ve kuruluşlara başvuruda bulundu. Daha sonra zammın geri alınma durumu oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise geri alınan artış oranı bu zamda geri getirildi. 300 lira elektrik faturası ödeyen arkadaşlarımıza 600 lira, 700 lira fatura geliyor.





KİRALAR DA YÜKSELİYOR

Kira ücretlerinde de durum pek farklı değil. Dükkan sahipleri sürekli kira artışı talep ediyor. Bu süre zarfında ekonomik sıkışıklık nedeniyle kapanan ya da işi bırakıp giden esnaf çok yok. Başka bir işe geçiş yapan esnaflarımız olabilir ama çok fazla değil. Zam oranını belirlemek için bizim de bir enflasyon sepetimiz söz konusu. Sepetimizdeki ürünler ne kadar yükseldiyse biz de ona göre hareket etmek durumundayız. Yeni tarifemiz 2-3 ay içerisinde ortaya çıkar.





ÇOK ÇABALIYORUZ AMA…