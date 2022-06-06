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Beton mikseri ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Darıca'da beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Beton mikseri ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:27

 Kaza, Piri Reis Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Y. idaresindeki 34 HB 0981 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 PT 847 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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