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“Bilim ve Teknoloji Haftası” eğlenceli etkinliklerle Kocaeli Bilim Merkezi’nde

Kocaeli Bilim Merkezi her yıl 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan, Bilim ve Teknoloji Haftası’na hazır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı ile başlayacak olan Bilim Haftası etkinlikleri, hafta boyunca ortaokul grupları için ‘Geleceğin Ayak İzleri STEM Etkinliği’, bilim şovlar ve kodlama atölyeleri ile sürecek.

'Bilim ve Teknoloji Haftası” eğlenceli etkinliklerle Kocaeli Bilim Merkezi'nde

07 Mart 2020 Cumartesi 10:39

 ÜRETEN KADINLARDAN DOĞAL BAKIM ATÖLYESİ

Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel olarak gerçekleştirilecek etkinlikler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Üreten Kadın Doğal Bakım Atölyesi” etkinliği ile start alacak. Hayatın her bir anına dokunan, anlamlandıran kadınlar doğal bakım atölyesinde kendi kremlerini, parfümlerini ve sabunlarını üretmenin keyfine varacak.

 

41 OKUL İLE GELECEĞİN AYAK İZLERİ STEM ÇALIŞMASI

Ortaokul grupları için gerçekleştirilecek olan “Geleceğin Ayak İzleri STEM Etkinliği” dört gün boyunca sürecek. 41 okuldan yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, her bir grup kendisine verilen boş alanı, yönergeler doğrultusunda doldurarak Ekolojik Ayak İzini tamamlamaya çalışacak. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı etkinliğin kayıt işlemleri, öğretmenler tarafından www.kocaelibilimmerkezi.com adresinden alınmaya devam ediyor.

 

BİLİM ŞOV

Bilim ve Teknoloji Haftası boyunca gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise bilim şov. Hafta boyunca günün farklı saatlerinde gerçekleştirilecek sahne gösterilerinde yuvarlak halkalar, kaybolan kâğıt, köpük şov gibi birbirinden eğlenceli bilimsel çalışma ziyaretçilerini bekliyor.

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