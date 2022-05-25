Binali Yıldırım Darıca'ya geliyor

Darıca’yı daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe olarak geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme ağırlık veren Darıca Belediyesi, kenti yenilemek için başladığı Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesini tamamladı. Depremde hasar görmüş binaların yıkılarak yerine daha modern ve sağlam yapılar yapılmasını amaçlayan Darıca Belediyesi, bu kapsamda ilk olarak yıllardır kanayan yara olan Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde kentsel dönüşüm çalışması başlatmıştı.

329 KONUTLUK DEV PROJE

Geleceğe huzurla bakan yeni Darıca için çalıştıkların ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilk etapta Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde belediyenin garantörlüğünde 329 dairelik kentsel dönüşümün startını verdiklerini ve yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede projeyi tamamladıklarını söyledi. 168 hak sahibi ile teker teker görüşülerek evler yıkılırken yerine 329 dairelik modern ve sağlıklı binalar yapıldı. Toplam 10 blok ve 329 daireden oluşan 256 Evler Kentsel Dönüşüm Projesinde 3 adet de dükkan bulunuyor. Sığınak, su deposu, açık teras, çift asansör, açık ve kapalı otopark, yeşil alan ve park ile sosyal donatı alanlarından oluşan proje, bölgede bir ilk olma özelliğini taşıyor.

TAPULARI BİNALİ YILDIRIM DAĞITACAK

Oldukça titiz ve hızlı bir çalışmanın yürütüldüğü proje tamamlanırken hak sahiplerine tapuları düzenlenecek teslim töreni ile dağıtılacak. AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşecek tapu teslim töreninde hak sahipleri tapularına kavuşacak. 27 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da kentsel dönüşümün gerçekleştiği alanda (Mithatpaşa Caddesi) düzenlenecek tapu dağıtım törenine Son Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte AK Parti Kocaeli milletvekilleri ve bölge protokolü katılacak. Vatandaşların da yer alacağı törende hak sahiplerine tapuları teslim edilecek.

BIYIK: “SÖZ VERDİK BİRLİKTE BAŞARDIK”

Bir hayali gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın iş birliğinde başladığımız Emek Mahallesi kentsel dönüşüm projesini kazasız belasız bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cuma günü AK Parti Genel Başkanvekilimiz ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Sayın Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz tapu teslim töreninde hak sahiplerinin hem tapularını dağıtacağız hem de mutluluklarına ortak olacağız. Tüm hemşerilerimizi tapu teslim törenine davet ediyorum” diye konuştu.





