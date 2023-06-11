BİR VAKIF İNSANI AZAKLIOĞLU NECATİ BAY VAKFI BAŞKANI TRT ÖMÜR DEDİĞİN PROGRAMINDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
https://fb.watch/l4xZ-XBptr/?mibextid=SDPelY
10 YIL ÖNCE ÖRNEK BİR VAKIF ADAMI NECATİ BAY YAZIMI SİZLERLE PAYLAŞIYORUM
https://m.facebook.com/notes/ismail-kahraman/%C3%B6rnek-bir-vak%C4%B1f-adam%C4%B1-necati-bay/201307423357206/?mibextid=qC1gEa
10 YIL SONRA ÇEKTİĞİM AZAKLIOĞLU NECATİ BAY VAKFI BELGESELİMİZ
https://www.youtube.com/watch?v=9zDeszWQ6FI
TET DE YAYINLANAN PROGRAM
BU AKŞAM SAAT 9 DA TRT HABER TV DE ÖMÜR DEDİĞİN PROGRAMIN DA NECATİ BAY BELGESELİ YAYINLANIYOR
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=676766470950260&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa