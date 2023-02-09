banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Biri tablet almak için biriktirdiği harçlığını, diğeri hiç giymediği ayakkabısını bağışladı

- Minik kalplerden depremzedelere sevgi dolu destek

Biri tablet almak için biriktirdiği harçlığını, diğeri hiç giymediği ayakkabısını bağışladı

09 Şubat 2023 Perşembe 18:15

 Kocaeli'de depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına bir çocuk tablet almak için biriktirdiği parasını, bir başka çocuk ise hiç giymediği yeni ayakkabısını bağışladı.   
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için başlattığı yardım kampanyasına, 7'den 70'e tüm vatandaşlar ilgi gösteriyor. Kampanyaya destek olan Elfida isimli kız çocuğu, tablet almak için harçlıklarını biriktirdiği kumbarasını yardım toplama merkezine getirdi. İsminin Öykü olduğu öğrenilen bir başka çocuk ise hiç giymediği spor ayakkabısını, "Merhaba ben Öykü. Kendime aldığım yeni ayakkabıyı size hiç giymeden hediye ettim. Sizin her zaman yanınızdayım. Allah yardımcınız olsun. Sizi seviyorum" notuyla bağışladı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'ye gelen depremzedeler yalnız bırakılmıyor Kocaeli'ye gelen depremzedeler yalnız bırakılmıyor
Kocaeli depremzedelere kucak açtı Kocaeli depremzedelere kucak açtı
Enkazdan çıkan yüksek lisans tezi, hocasını duygulandırdı Enkazdan çıkan yüksek lisans tezi, hocasını duygulandırdı
Gebze'den Hatay Defne'ye yardım eli Gebze'den Hatay Defne'ye yardım eli
Deprem sonrası fahiş fiyat denetimi Deprem sonrası fahiş fiyat denetimi
Yardım paketlerinden çıkan notlar herkesi duygulandırdı Yardım paketlerinden çıkan notlar herkesi duygulandırdı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Kocaeli'ye gelen depremzedeler yalnız bırakılmıyor
Deprem bölgesinden Kocaeliye getirilen depremzedelerin barınma, giyinme ve beslenme gibi ihtiyaçları gideriliyor....

Haberi Oku