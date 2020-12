Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları’nın sosyal medya üzerinden canlı düzenlediği Genç Söylem programına katılarak soruları yanıtladı. Gençlere her zaman güvendiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Gençler beni hiçbir zaman mahcup etmedi” dedi.





Vatandaşlarla her fırsatta bir arada olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında Darıcalılarla gönül buluşmalarına sosyal medya üzerinden devam ediyor. Sosyal medya gönül buluşmalarıyla vatandaşlarla sık sık buluşan ve hasbihal eden Başkan Muzaffer Bıyık, bu kez AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği ve sosyal medyada canlı yayınlanan Genç Söylem programına konuk oldu.

GENÇLER SORDU BAŞKAN CEVAPLADI

AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz’ın sunduğu Genç Söylem programında gençlerden gelen sorulara tek tek yanıt veren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’da gençlere her zaman önem verdiğini ve gençlerin de kendisini hiçbir zaman mahcup etmediğini söyledi. Ekibinin genç olmasının avantajları ve dezavantajları konusunda gelen soruları da yanıtlayan Başkan Muzaffer Bıyık, “İlçe başkanıyken de şimdi belediye başkanıyken de gençlere hep güvendim ve önemli görevler verdim. Gençler de beni hiçbir zaman mahcup etmedi. Gençlerimiz kendilerine inanıldığında her şeyin üstesinden gelebilecek donanıma sahip. Bizler Darıca Belediyesi olarak da gençlerin kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerine olanak sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz” dedi.

GENÇLERE YÖNELİK PROJELERE AĞIRLIK VERİYORUZ

Darıca’da gençlere yönelik projelere ağırlık verdiklerini ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediye Başkanı olarak gençlerimize her zaman söz verdim. Bu nedenle de gençlere yönelik projelere ağırlık veriyoruz. Darıca’da kadınlardan erkeklere gençlerden yaşlılarımıza kadar 7’den 70’e herkesi ilgilendiren çalışmalar yapıyoruz elbette ama gençlerimizi ayrı önemsiyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlansın. Gençlere yönelik spor salonları yapıyoruz. İskoliye Sanat Akademisi ve Kitap Kafe’yi gençlerin hizmetine sunduk. Dijital Kütüphane hizmetini hayata geçirdik. Eğitimden kültür sanata, spordan sosyal hayata kadar her alanda gençlere yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Sosyal tesislerimizi de gençlere daha çok hitap edecek şekilde yeniliyor ve yeni tesisleri açıyoruz. Gençleri önemsemeye her zaman devam edeceğiz” diye konuştu.