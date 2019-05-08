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Bıyık, İftar Sofralarına Konuk Oluyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 11 ayın sultanı Ramazan’da her akşam Darıcalı vatandaşların evlerine konuk olarak iftar sofrasına oturuyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Bıyık, iftarını da Darıcalılarla birlikte açıyor.

Bıyık, İftar Sofralarına Konuk Oluyor

08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:29

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11 Ayın Sultanı Ramazan, Darıca’da ruhuna uygun bir şekilde yaşanıyor. Mahalle iftarlarını iptal eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokak iftarları yerine ihtiyaç sahiplerinin evlerine konuk olarak iftar sofrasını paylaşıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her akşam birden fazla eve misafir olarak Darıcalı vatandaşlarla bir araya geliyor. İftar saatine kadar mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret eden Başkan Bıyık, sorunlarını ve taleplerini dinliyor. Eşi Havva Bıyık’ın de yer adlığı ziyaretlere mahalle muhtarları da eşlik ediyor. Mahallelerde muhtarlarla birlikte ihtiyaç sahibi aileler tek tek tespit edilirken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da tespit edilen evlere tek tek konuk olarak ailelerin sorunlarını dinliyor.

İFTAR SOFRALARINI PAYLAŞIYOR

Her akşam farklı bir mahallede ziyaret programları gerçekleştiren Başkan Bıyık, iftar saatine kadar birçok eve konuk oluyor. İftarını da misafir olduğu evde vatandaşlarla birlikte açan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, evlerde oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanıyor. Ramazan ayını en iyi şekilde yaşayıp ve yaşatmak istediklerini ifade eden Başkan Bıyık, ihtiyaç sahibi ailelerinin her zaman yanlarında olacağını söyledi. Darıca Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulunduklarını ifade eden Başkan Bıyık, her akşam ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek de ulaştırdıklarını belirtti.

ESNAFLARI DA ZİYARET EDİYOR

Mahalle ziyaretlerinde ihtiyaç sahibi ailelere konuk olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle esnafını da unutmuyor. Mahalle esnaflarını da ziyaret eden Başkan Bıyık, esnafın görüş ve önerilerini not alıyor. Esnafla hasbihal eden Belediye Başkanı Bıyık, esnafı her zaman önemseyeceğini söyledi. Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, Darıca’da Ramazan ayı boyunca toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

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