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Bıyık: “İmkanlarımızı sonuna kadar gençlere sunacağız”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başarılı sporcularla söyleşi programında bir araya geldi. Sosyal medyada canlı yayınlanan etkinlikte gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Bıyık, “Belediyemizin imkanlarını sonuna kadar gençlerin kullanımına sunuyoruz” dedi.

Bıyık: 'İmkanlarımızı sonuna kadar gençlere sunacağız”

18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:37

Darıca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençler için hazırladığı birbirinden farklı ve özel programlarla kutluyor.  19 Mayıs Gençlik Festivali düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, üstü açık moral otobüsü ile de mahallelerde sokak sokak 19 Mayıs coşkusunu yaşatacak. 19 Mayıs Gençlik Turnuvası da düzenleyen Darıca Belediyesi, başarılı gençlere çeşitli hediyeler verdi.


BAŞARILI GENÇ SPORCULARLA SÖYLEŞİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Darıca’da yaşayan genç ve başarılı sporcularla söyleşi programında bir araya geldi. Yeni kurulan e-spor merkezinde düzenlenen ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Nurten Doğrusoy (Judo), Sude Kale (Voleybol), Mahbube Mahbude Tozlu (Tekvando), Muaz Güngör (Basketbol), Serhat Uğur (Futbol), Ada Karagülle (Yüzme), Fatih Ege Karagülle (Yüzme) ve Cemal Aka (E-Spor) katıldı. Etkinlikte gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, sporcuların sorularını da tek yek yanıtladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.


GENÇLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

Darıca Belediyesi olarak gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Belediyemizin bütün imkanlarını gençlerin kullanımına sunmak için çalışıyoruz. Gençlerin penceresinden hayata bakmak ve sizlerin hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Parklarımızı, sosyal tesislerimizi, projelerimizi gençlere hitap edece şekilde gerçekleştiriyoruz. Gençler için spor salonları, kültür merkezleri, e-spor merkezi, youtube stüdyoları gibi projeleri gerçekleştiriyoruz. Her gencin bir müzik aleti çalmasını ve bir spor branşıyla ilgilenmesini arzu ediyoruz. Bu doğrultuda Darıca’da gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Tüm imkanlarımızı gençler için kullanmaya devam edeceğiz. Geleceğin başarılı sanatçıları ve sporcuları Darıca’dan yetişsin istiyoruz. Bütün amacımız ve çalışmalarımız bu yönde” diye konuştu. 
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