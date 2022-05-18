Bıyık: “İmkanlarımızı sonuna kadar gençlere sunacağız”

Darıca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençler için hazırladığı birbirinden farklı ve özel programlarla kutluyor. 19 Mayıs Gençlik Festivali düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, üstü açık moral otobüsü ile de mahallelerde sokak sokak 19 Mayıs coşkusunu yaşatacak. 19 Mayıs Gençlik Turnuvası da düzenleyen Darıca Belediyesi, başarılı gençlere çeşitli hediyeler verdi.







BAŞARILI GENÇ SPORCULARLA SÖYLEŞİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Darıca’da yaşayan genç ve başarılı sporcularla söyleşi programında bir araya geldi. Yeni kurulan e-spor merkezinde düzenlenen ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Nurten Doğrusoy (Judo), Sude Kale (Voleybol), Mahbube Mahbude Tozlu (Tekvando), Muaz Güngör (Basketbol), Serhat Uğur (Futbol), Ada Karagülle (Yüzme), Fatih Ege Karagülle (Yüzme) ve Cemal Aka (E-Spor) katıldı. Etkinlikte gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, sporcuların sorularını da tek yek yanıtladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.







GENÇLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ