Bıyık: ‘Kadın Güçlüyse Toplumda Güçlüdür’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Darıca Belediyesi Hilal Bahçe sosyal tesislerinde gerçeklesen etkinliğe Başkan Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık ile birlikte AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ve Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Emine Erten ile birlikte Darıca Belediyesi’nin kadın meclis üyeleri de katıldı.

GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM

Etkinlikte konuşan ve kadınların toplumda önemli bir role sahip olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bizim toplumumuzda kadınların yeri her zaman farklıdır. Toplumun dönüşmesinde, toplumun gelişmesinde her zaman kadınlarımızın öncülük ettiğini biliyoruz. Kadının olduğu yerde umut vardır, rahmet vardır, bereket vardır. Güçlü kadın yapısının olduğu toplum, her zaman güçlüdür. Kadınlar toplumun adeta mimarıdır. Aynı şekilde ailenin de temel yapısı kadındır. Dolayısıyla güçlü kadın güçlü aile anlayışıyla hareket ediyoruz” diye konuştu.

PROJELERDE KADINLARA ÖNCELİK VERİYORUZ

Kadınların kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerini önemsediklerini ve bu doğrultuda projeler geliştirdiklerini de kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı şekillendiren ve geliştiren, yetiştiren siz kıymetli kadınlarsınız. Bu yüzden sizlerin en iyi şekilde yetişmesi ve kadınların kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri için projeler üretiyoruz. Darıca Belediyesi olarak kadınları önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerde kadınlara öncelik veriyoruz. Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezlerimiz ile, spor ve yaşam merkezlerimizle, el ve beceri kurslarımızla kadınlarımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.