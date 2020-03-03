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Bıyık: ‘Kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunacak’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Nenehatun Mahallesi Bilgievi’nde Giyim ve Mefruşat kurslarında eğitim gören kadın kursiyerleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Bıyık, kadınların ürettikleri eserleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlayacak bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bıyık: ‘Kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunacak'

03 Mart 2020 Salı 14:34

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Nenehatun Mahallesi Bilgievi’nde Giyim ve Mefruşat kurslarında eğitim gören kadın kursiyerleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Eşi Havva Bıyık ile birlikte kadın kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, kadınların ürettiği el emeği göz nuru eserleri inceledi. Kursiyerlerin taleplerini de dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, kadınları önemsediklerini kaydetti ve kadınlar için projeler geliştirdiklerini söyledi.

EL EMEKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınlara bir de müjde vererek ev ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Darıcalı ev hanımlarının el emeklerinin gün yüzüne çıkacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Sizler bu tür işlerle uğraşıp mutlu olurken bizler de seviniyoruz. Bizim hedefimiz de sizlerin ürettiğiniz el emeği göz nuru ürünlerinizi satabileceğiniz ortamları size sunacağız. Bu konu üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Kadınlarımızın ürünlerini satabileceği bir çarşı açmayı planlıyoruz. Kadınları önemsiyoruz, siz yeter ki mutlu olun” diye konuştu. Kursiyerler de kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık’a destekleri için teşekkür ettiler.

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