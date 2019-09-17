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Bıyık: ‘Teşkilatlar gözümüz kulağımız’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti’nin mahalle teşkilatlarına konuk olarak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mahalle teşkilatlarını önemsediğini ifade eden Başkan Bıyık, “Teşkilatlar bizim gözümüz kulağımız” diye konuştu.

Bıyık: ‘Teşkilatlar gözümüz kulağımız'

17 Eylül 2019 Salı 12:09

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti’nin mahalle teşkilatlarına konuk olarak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olan ve mahalle ziyaretleriyle esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, partisinin mahalle teşkilatlarıyla da bağını koparmamaya özen gösteriyor. Zaman zaman AK Parti mahalle teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler verip talepleri dinliyor.

TEŞKİLATLAR BİZİM GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ

Önceki akşam partisinin Bağlarbaşı ve merkez mahalleler olan Cami, Yeni, Yalı ve Zincirlikuyu mahallelerinin haftalık olağan toplantısına katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve mahallelerin sorunları ve istekleri hakkında bilgiler aldı. Mahalle teşkilatlarını her zaman önemsediğini ifade eden Başkan Bıyık, “Darıca’da hep birlikte birçok yeniliğe, farklı projelere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Sizler de bizim vatandaş ile aramızda kurduğumuz bağsınız. Mahallelerinizde eksik olan, yapılmasını istediğiniz konuları bizlere iletmenizi bekliyorum. Teşkilatlar bizim gözümüz kulağımız. Darıca’da mahalle ayrımı yapmadan her yere eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz” diye konuştu. Partililer ile bir araya gelerek soruları da yanıtlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teşkilat mensuplarının mahallelerde yapılmasını istedikleri projeleri, sorunları dinleyerek tek tek not aldı.

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