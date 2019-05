Bıyık, Vatandaşla İç İçe

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşla iç içe olmaya ve sorunlarını dinlemeye özen gösteriyor. Darıcalılar da Başkan Bıyık’ı kendilerinden biri gibi gördüklerini ifade ederek rahatlıkla dertlerini paylaşıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ederken bir yandan da sahaya çıkarak çalışmaları yerinde inceliyor. Oldukça yoğun bir temposu olmasına rağmen halkın içinde olmaya da özen gösteren Başkan Bıyık, her fırsatta Darıcalı vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal ediyor.

HERKESLE KOL KOLA

Darıca’da gönül belediyeciliğini en güzel şekilde uygulayacağını her fırsatta dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla kurduğu sıcak ve samimi diyaloglarla herkesin gönlüne giriyor. Vatandaşlarla kol kola girerek yürüyen ve dertleşen Başkan Bıyık’ın samimi yaklaşımı vatandaşları da bir hayli mutlu ediyor. Başkan Bıyık’ı kendilerinden biri gibi gördüklerini ifade eden Darıcalılar, her zaman yanlarında olan Bıyık’a teşekkür ettiler. Ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da vatandaşlarla her zaman iç içe olmaya ve sorunlarını dinlemeye devam edeceğini söyledi.