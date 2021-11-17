Bıyık’tan Başak Cengiz'in Ailesine Taziye Ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gençlik projeleri nedeniyle ödül alan ve ödül töreni sonrası Cengiz ailesinin acısını paylaşmak için mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, Cengiz Ailesi’ne, olaydan duyduğu üzüntüyü aktardı ve başsağlığı dileklerini iletti.









