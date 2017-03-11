Başkan Karaosmanoğlu, “Bizde ki sistem değişikliği olmasaydı bu hizmetler olmazdı”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel ilçesinde ki Okul Aile Birliği Başkanları ve yönetimleri ile bir araya geldi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel ile birlikte çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan Karaosmanoğlu, “2004 yılında önemli bir değişiklik yaparak köyler dâhil il sınırları Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanına girdi. Bu değişiklik Kocaeli’yi ayağa kaldırdı. İşte bu sistem değişikliği ile kentimiz hizmet gördü. Büyükşehir’de ki sistem değişikliği olmasaydı, bu hizmetleri ne İsmail ne de İbrahim hizmetkârınız yapabilirdi. Şimdi sıra ülkemizde ki sistem değişikliğinde” dedi.

“KENTİMZİN HER NOKTASI HİZMET GÖRMEYE BAŞLADI”

Spor yapmayan kadınımız kalmasın diyerek önemli bir çağrıda yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kadınımız ve gençlerimiz bedenen ve ruhen sağlıklı olmalıdır. Bizler model ve öncü olmak zorundayız. Birileri fedakârlık yapmazsa hayatın dengesi bozulur. Bizim insanımız her şeyin en güzel layıktır. Bireysel olarak çalışmamız yetmez, sistem değişikliği gerekmektedir. Bakınız 2004 yılında ilk sistem değişikliğinde, Kocaeli’de ki 44 belediyeyi 12 ilçeye indirdik. Küçük ve kaynakları olmayan belde belediyelerini kapattık. Maaşını veremeyen belediyeler, hizmet edemeyen yerel yönetimler vardı. Çok şükür onlar geride kaldı. Hükümetimizin o zaman ki Başbakanı şimdi ki Cumhurbaşkanımız bu çok olumlu değişikliğe karar verdi. Bu vesileyle kentimizin her noktası hizmet görmeye başladı. İşte değişim dediğimiz de budur” diye konuştu.

“ARTIK KOALİSYON RİSKİ KALMIYOR”

Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen dış güçlerin terör örgütlerini açıktan desteklediğini de vurgulayan Karaosmanoğlu, “Bizim medeniyetimiz insanı yaşatmak üzerine kurulmuştur. 7 Haziran’da bakın hükümet kurulamadı, terör örgütleri harekete geçirildi. Ekonomi zarar gördü. Ardından FETÖ hainleri, 15 Temmuz’da ortaya çıktı. Bunları bir daha yaşamak istemiyoruz. Yeni sistemde artık Halk Cumhurbaşkanını seçtiğinde hükümet de kurulmuş olacak. 1980 Anayasası ayağımıza vurulmuş bir prangaydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık koalisyon riski kalmıyor. Bizler gençlerimize de güveniyoruz. Olmazsa olmaz işimizden bir tanesi de eğitimdir. Huzur ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyorsak aile birlikleri çok önemlidir. Biz eğitimin emrindeyiz. Yerel yönetimler eğitimin parçasıdır. Spor okulları ve gençlik kampları açıyoruz” ifadelerini kullanarak konuşmasını tamamladı.

“BAYRAĞINI SEVEN EVLATLARI SİZLER YETİŞTİRECEKSİNİZ”

Sizlerin kıymetini bilmediğimiz sürece mutlu oluruz diyerek bir selamlama konuşması gerçekleştiren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Sizler, bizim arkamızı yasladığımız engin dağlarsınız. Güçlü ve mutlu bir toplum olmak için mücadele ediyoruz. Bunu bozmak için dünyadan farklı yerlerinden saldırılar var. İnançlı milletimiz er meydanında yenilmeyince farklı yollara giriştiklerini görüyoruz. Bakınız son yıllarda en büyük hainlik, kültür emperyalizmiyle aile yapımızı ve inancımızı bozmak için saldırıyorlar. Sizin yetiştirdiğiniz evlatlar, bu milletin gerçek kahramanları olacak. Sizler kendi kültürünü kaybetmiş, bize ithal edilmiş kültürle çocuklarınızı yetiştirirseniz bizim geleceğimiz sağlam olmaz. Sizlere çok büyük görev düşüyor. Bu görevi yerine getirmek için bayrağını seven evlatları sizler yetiştireceksiniz” şeklinde konuştu.

“BU DEĞİŞİKLİK ERDOĞAN İÇİN DEĞİLDİR”

15 Temmuz’da birçok vatan haininin ortaya çıktığını belirten Yıldırım, “Onların ortak özelliği evlatları aileden koparmaktı. FETÖ, gençlere anne ve babalarını gerekirse tanımayacaksınız telkinini yaptı. Evlerinizin dışında farklı tehlikelerin olduğunu da bilmelisiniz. Bunların önlemini hep beraber yapacağız. 16 Nisan’da bir halk oylamasına gidiyoruz. Yalan ve yanlış konuları TV’lerde anlatanlar var maalesef. Hatta sistemin ne olduğunu bilmeyen “HAYIR” cephesinin oluşturan bir siyasi partinin genel başkanı var. Bu büyük devlet ve millet için muasır medeniyet seviyesine çıkması için yapılacak halk oylamasının arifesindeyiz. Bu değişiklik Erdoğan için değil, her doğan içindir. Çocuklarımızın bu milleti güçlü kılmak için sizlerin desteğine ihtiyacı var. Sizleri desteği olmadan bizler hiçbir şeyiz. Belediye Başkanınız olarak sizlerin desteğinizi istiyorum. Başkanımızın kadınlara dönük spor organizasyonlarını yapalım talebini de hayata sizlerle geçireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.