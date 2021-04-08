Bölgemizde Zirai Don Tehlikesine Dikkat!





Bölgemizin bu gece saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edildiğinden 09.04.2021 Cuma günü saat 00:00 ile 13.04.2021 Salı günü saat 09:00 arası Trakya kesimi ( Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul ve bölgenin doğusunda ( Kocaeli ve Sakarya ), zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Meydana gelebilecek; buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.