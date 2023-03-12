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Borç Alarak Yaptırdığı Çatısı Uçtu, Dakikalarca Gözyaşı Döktü

- Çatısı uçan evinin son halini gözyaşları içinde izledi

Borç Alarak Yaptırdığı Çatısı Uçtu, Dakikalarca Gözyaşı Döktü

12 Mart 2023 Pazar 12:17

Kocaeli’de fırtına neticesinde 2 katlı evin çatısı uçtu. Çatının altında kalan otomobil itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yaralanan olmadığı öğrenildi.  Borç alarak yaptırdığı çatısını gören kadın ise gözyaşlarına hakim olmadı.   
  Olay, İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Ayça Sokak’ta meydana geldi. Meteorolojinin uyarılarından sonra fırtına Kocaeli genelinde etkili oldu. Hatice Yalçın’a ait 2 katlı evin çatısı fırtınadan dolayı uçtu. Uçan çatı sokak üzerinde park halindeki 41 RA 091 Toyota marka otomobilin üzerine devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri çatı altında kalan otomobili bulunduğu yerden çıkardı. Meydana gelen olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. 
  Öte yandan, haberi duyan Hatice Yalçın çalıştığı iş yerinden koşarak evine geldi. Gördüğü manzara karşısında adeta yıkılan Yalçın, çevredeki başka bir kadının omuzuna kafasını yaslayarak dakikalarca ağladı. Yalçın’ın yıllardır birikimi ve borç aldığı parayla çatıyı 1 ay önce yaptırdığı öğrenildi. Çevre sakinlerinden Hacer Öztürk, “Bir kadın çalışıyordu, çatıyı o yaptırdı. Ben akrabasıyım çok korktum. Zor şartlar altında borçla yaptırmıştı” dedi. 




İHA
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