Bozulan yol ve kaldırımlara hızlı onarım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol ve yaya kaldırımlarındaki bozulmaları hızlı bir şekilde onarıyor. 99 kişiden oluşan Yol Bakım Timi hızlı ve etkili müdahalelerle kent genelinde bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla en ufak bir aksaklığa sebebiyet vermeden, oluşan sorunu gideriyor. Yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmaların gerek yayalara gerek araçlara olası bir zararı dokunmaması için tespit edilen bölgeye hızlıca intikal edilerek, pratik çözümlerle sorun gideriliyor.
GECE GEÇ SAATLERDE DAHİ ONARIM
Gece geç saatlerde dahi kaldırım onarımı yapan Fen İşleri ekipleri, 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin ilçe merkezleri başta olmak üzere kent genelinde köy yolları da dahil ihtiyaç duyulan her noktada bakım, onarım ve yapım çalışmaları yapıyor. Trafiği engellememek için yaya veya araç trafiğinin olmadığı gece geç saatlerde dahi kaldırım onarım veya yol asfalt çalışmaları yapılıyor.
YOL VE KALDIRIMLAR
Yol Bakım Timi; asfalt bakımı ve yama, yürüyüş yolları bakım ve onarımı, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriyor. Ekipte 48 bakım ve onarım ustası, 51 şoför ve operatör, 62 araç, 99 personel görev alıyor.
TALEPLERE CEVAP VERİYOR
Ana arterlerde, cadde ve bulvarlarda, köy yollarında veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara gerek 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, gerekse Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale edilerek, hızlı bir şekilde çözüm üretiliyor. Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak yollardaki kısmi bozulmalar trimer kazısı ile kazıyap ekipler, ardından yama asfalt ile sorunu gideriyor.