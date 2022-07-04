Bozulan yol ve kaldırımlara hızlı onarım

GECE GEÇ SAATLERDE DAHİ ONARIM

Gece geç saatlerde dahi kaldırım onarımı yapan Fen İşleri ekipleri, 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin ilçe merkezleri başta olmak üzere kent genelinde köy yolları da dahil ihtiyaç duyulan her noktada bakım, onarım ve yapım çalışmaları yapıyor. Trafiği engellememek için yaya veya araç trafiğinin olmadığı gece geç saatlerde dahi kaldırım onarım veya yol asfalt çalışmaları yapılıyor.





YOL VE KALDIRIMLAR