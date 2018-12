“Bu kent bizim sevdamız”

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, beraberindeki partili yöneticiler ile birlikte Kocaeli Yükseköğrenim Derneği(KYÖD)’ne ziyaret gerçekleştirdi. Büyükakın’ı KYÖD Başkanı Didem Oral Turan ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette “Kocaeli’ne bambaşka bir aidiyet duygusuyla bakıyorum” diyerek Kocaeli’ne olan bağlılığını dile getiren Büyükakın, “Ben burada doğdum büyüdüm, çocuklarım da burada doğup büyüdü. Bu kent bu manada bizim sevdamız. İnsanların mutluluğuna katkı sunmaya devam etmek geriye kalan hayatıma anlam katacaktır” dedi.



Sıcak karşılama için teşekkür eden Büyükakın, profesyonel yaşamının çok önemli bir bölümünü Kocaeli’nde geçirdiğini belirterek “25 yıllık profesyonel çalışma hayatımın sadece bir buçuk yılını Bilecik’te geçirdim. Geriye kalan yirmi üç buçuk yılda bu kente hizmet ettim. Şimdi de bu kentin sorumluluğuna talibiz, emanetini üstlenmek üzere yola çıktık. Bu emaneti yüklenecek birikimimiz var. Kenti tanıyorum, önemli görevler yaptım. Bu kenti beraber yönetme kültürüne çok ciddi katkımın olacağını biliyorum” dedi.



GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİK



“Şüphesiz KYÖD bu kentin en önemli STK’larından bir tanesi” diyen Büyükakın, “Bazı konularda inisiyatifi STK’lara bırakırsak bu kente kalıcı hizmet etmiş oluruz. Ben bu manada gezilerimde, turlarımda STK’lara bu yüzden ağırlık veriyorum. Asıl yapılması gereken bana göre bu kentte yaşayan insanların mutlu olduğu bir şehir ortaya çıkarmak. Biz de bunu en iyi bir şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Aynı zamanda standart belediyecilik hizmetlerinin dışında gönüller yapmaya geldik. Bu kenti hep birlikte yaşamaktan keyif duyulan bir şehir haline getirirsek, kentimize önemli hizmet etmiş oluruz” ifadelerine yer verdi.



Kent yöneticilerinin STK’ların düşüncelerine değer vermesinin önemli olduğunu ve Büyükakın’ı KYÖD’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren dernek başkanı Didem Oral Turan ise “Bu kentin yönetimine talip olmak ciddi bir sorumluluk. Umarım birlikte yapılacak her çalışma daha müreffeh bir kentte yaşamaya katkıda bulunmuş olacaktır. Ortak doğrulara varma noktasında KYÖD her zaman ön açıcı olmaya hazırdır. Yerel yönetimlerle her zaman birlikte çalışmaya açık olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.



EFSANE BAŞKANLARDAN BİRİ OLACAKSINIZ



Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cemkut Badem ise “Ben sizi uzun yıllardır tanıyorum, ne kadar samimi ve çalışkan olduğunuzu biliyorum. Sizin bu birikiminizle Leyla Atakan gibi, Sefa Sirmen gibi, İbrahim Karaosmanoğlu gibi efsane başkanlardan biri olacağınıza inanıyorum” dedi.