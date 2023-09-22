“Bu Makamların Tek Sahibi Var, O Da Millet”

Başkan Büyükakın, “Koltuğa oturduğunuz zamanı değil kalktığınız zamanı düşüneceksiniz. Bu koltukların bu makamların tek sahibi var, o da millettir” dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca-Gebze Afyonkarahisarlılar Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği ile Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı Umut Sağlam ve üyelerini ziyaret etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanları Recep Kaya ve Köksal Şakar’ın da yer aldığı ziyaretlerde, dernek üyelerinin çok yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, “Gittiğimiz her yerde muhabbetle karşılanmak, gittiğimiz her yerde bir Allah razı olsun denmesi, bütün o günün koşuşturmasının, günü geceye geceyi güne katmanın yorgunluklarını alıyor. Elhamdülillah, bütün ziyaretlerimizde aynı muhabbeti görüyoruz. Demek ki; doğru istişarelerle doğru adımlar atarak yol yürüyoruz” dedi.

“BU MİLLET KAVGAYI GÜRÜLTÜYÜ SEVMEZ”

“Bizim yolumuza yön veren halkımızın rızası, Cenabı Allah’ın rızasıdır” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Koltuğa oturduğunuz zamanı değil kalktığınız zamanı düşüneceksiniz. Evet, bizde bu şekilde çalışıyoruz. Çünkü burası emanet, yani milletin koltuğu. Tek sahibi var bu koltukların bu makamların, o da millettir. Oturacaksan adam gibi oturacaksın. Egon olmayacak, kızmayacaksın, sabırlı olacaksın, dinleyeceksin. Gözün kulağın vatandaşta olacak, ben bilirim demeyeceksin. Bu millet kavgayı gürültüyü sevmez. Kardeşliği sever, birliği sever. Bu milletin ruhunda kadirşinaslık var, birlik var, beraberlik var, vatan sevgisi var, bayrak sevgisi var. Bunlara el uzatıldığında, dil uzatıldığında bu millet tem yumruk oldu. Bunu korumamız lazım” ifadelerini sarf etti.

“GÜNÜ GECEYE, GECEYİ GÜNE KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Darıca-Gebze Afyonkarahisarlılar Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği ile Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı Umut Sağlam ise konuşmalarında, derneklerini ziyaret eden Başkan Büyükakın’a çok teşekkür ederlerken, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerine gerçekleştirdiği yatırımlar için ayrıca teşekkür ettiler. Dernek üyeleriyle de sohbet eden, talepleri dinleyen, eksiklerin giderilmesi için de talimatlar veren Başkan Büyükakın, “Hemşerilerimin teveccühe layık olmak için günü geceye, geceyi güne katmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.









