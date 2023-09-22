“Bu Makamların Tek Sahibi Var, O Da Millet”

“BU MİLLET KAVGAYI GÜRÜLTÜYÜ SEVMEZ”
“Bizim yolumuza yön veren halkımızın rızası, Cenabı Allah’ın rızasıdır” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Koltuğa oturduğunuz zamanı değil kalktığınız zamanı düşüneceksiniz. Evet, bizde bu şekilde çalışıyoruz. Çünkü burası emanet, yani milletin koltuğu. Tek sahibi var bu koltukların bu makamların, o da millettir. Oturacaksan adam gibi oturacaksın. Egon olmayacak, kızmayacaksın, sabırlı olacaksın, dinleyeceksin. Gözün kulağın vatandaşta olacak, ben bilirim demeyeceksin. Bu millet kavgayı gürültüyü sevmez. Kardeşliği sever, birliği sever. Bu milletin ruhunda kadirşinaslık var, birlik var, beraberlik var, vatan sevgisi var, bayrak sevgisi var. Bunlara el uzatıldığında, dil uzatıldığında bu millet tem yumruk oldu. Bunu korumamız lazım” ifadelerini sarf etti.
“GÜNÜ GECEYE, GECEYİ GÜNE KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Darıca-Gebze Afyonkarahisarlılar Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği ile Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı Umut Sağlam ise konuşmalarında, derneklerini ziyaret eden Başkan Büyükakın’a çok teşekkür ederlerken, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerine gerçekleştirdiği yatırımlar için ayrıca teşekkür ettiler. Dernek üyeleriyle de sohbet eden, talepleri dinleyen, eksiklerin giderilmesi için de talimatlar veren Başkan Büyükakın, “Hemşerilerimin teveccühe layık olmak için günü geceye, geceyi güne katmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.